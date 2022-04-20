Картина "Мадонна в метро" стала фрескою в одному з храмів Неаполя

Під час війни тисячі людей знаходили свій прихисток у метро Києва. Одна із них – Тетяна Блізняк. Вона й стала героїнею світлини, яка надихнула на створення картини "Мадонна з київського метро".

Тепер же на стіні одного з храмів у Неаполі з'явилася така ж фреска. Про це розповідає "РБК-Україна".

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Намалювала картину Марина Соломенникова з Дніпра. Вона побачила у мережі світлину жінки в метро, котра годує грудьми немовля. Світлина, зроблена угорським фотожурналістом Андрашем Фьольдешем, надихнула її на створення полотна.

У мережі стало відомо, що героїнею фотографії стала киянка Тетяна Блізняк. Жінка – справжній символ усіх українських матерів, котрим доводиться переховуватися від атак росіян у бомбосховищах.

"Таня дивовижно добра і позитивна людина. Коли фотограф робив те її фото, вона з чоловіком, дитинкою і собакою ховалися від бомбардування і ночували в метро. Таня каже, що вона шокована через те, що таким чином стала популярна. А мені особисто дуже приємно, що ми знайшли один одного – і я, і фотограф, і Таня Блізняк", – розповіла мисткиня.

Тепер же така сама фреска з'явилася у храмі Неаполя. Зазначимо, що цю та іншу картину художниця виставила на продаж. Усі кошти, які вдалося виторгувати, вона переказує на потреби української армії.

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