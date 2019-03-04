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8 березня Голос країни

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії

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Битва апельсинів в Італії - фото 1
Битва апельсинів в Італії / instagram

3 березня в італійському місті Іврея пройшла традиційна "Битва апельсинів" – головна подія "Іврейського карнавалу". Представляємо найяскравіші моменти незвичайного дійства. Проймайся атмосферою!

Згідно з однією з легенд, дівчина Віолетта вбила місцевого правителя, який хотів скористатися традицією і провести з нею першу шлюбну ніч, коли вона вийшла заміж. Тепер апельсини символізують відрізану голову герцога, а помаранчевий колір – символ заколотників, які врятували дівчину від стражників.

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Для битви з Сицилії привезли 500 тонн апельсинів.

Користувачі мережі активно діляться ефектними кадрами із запеклого поєдинку:

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії - фото 311605

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії - фото 311606

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії - фото 311607

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії - фото 311608

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії - фото 311609

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії - фото 311610

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії - фото 311611

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії - фото 311612

Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії - фото 311613

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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