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MARUV 8 березня

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд

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Фантастичні фото на межі з реальністю - фото 1
Фантастичні фото на межі з реальністю / instagram.com/p22_art

Талановитий австралійський художник створює сюрреалістичні та мінімалістичні фото, які змішують реальність та його фантазії. Зацініть!

Знайомтесь, Фонсай ( Phonsay) – талановитий австралійський ілюстатор, який відкрив свої уміння ще у ранньому віці. Хлопець поступово працював над своєю кар'єрою у графічному дизайні та управлінні друкованими засобами у Сінднеї. Після того, як він повернувся у мегаполіс, то вирішив гратись з архітектурними фото, які згодом перетворились в основу для футуристичних кадрів.

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"Phonsay використовує людей, кутову архітектуру, геометричні форми і візерунки, і природний спокій, щоб переміщатися між реальністю та уявою", – саме так описують ілюстратора закордонні медіа.

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Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309657

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309655

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309658

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309659

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Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309661

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309662

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309663

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309664

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309665

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309666

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309667

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309668

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309669

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309670

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309671

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309672

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309673

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309674

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309675

Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд - фото 309676

Джерело всіх фото: instagram.com/p22_art

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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