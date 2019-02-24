Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд

Талановитий австралійський художник створює сюрреалістичні та мінімалістичні фото, які змішують реальність та його фантазії. Зацініть!

Знайомтесь, Фонсай ( Phonsay) – талановитий австралійський ілюстатор, який відкрив свої уміння ще у ранньому віці. Хлопець поступово працював над своєю кар'єрою у графічному дизайні та управлінні друкованими засобами у Сінднеї. Після того, як він повернувся у мегаполіс, то вирішив гратись з архітектурними фото, які згодом перетворились в основу для футуристичних кадрів.

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"Phonsay використовує людей, кутову архітектуру, геометричні форми і візерунки, і природний спокій, щоб переміщатися між реальністю та уявою", – саме так описують ілюстратора закордонні медіа.

Джерело всіх фото: instagram.com/p22_art

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