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Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото

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Найкращі знімки, зроблені на iPhone - фото 1
Найкращі знімки, зроблені на iPhone / apple

Американська компанія Apple провела незвичайний фотоконкурс під назвою "Знято на iPhone". Люди з усього світу за умовами конкурсу викладали свої найкращі фотографії, зроблені на iPhone, в соцмережі під хештегом #ShotoniPhone.

Відомо, що знімки-переможці були зроблені за допомогою абсолютно різних моделей телефонів: від новеньких iPhone XS Max до дворічних iPhone 7, які до цих пір актуальні для мобільного фотографії. Переможцями стали такі країни: Сінгапур, Німеччина, Білорусь, Ізраїль і США, що привернуло увагу світової спільноти фотографів iPhone.

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Фотороботи переможців компанія Apple буде використовувати на банерах та інших рекламних матеріалах.

Варто відзначити, що на фотографіях зображені яскраві міські пейзажі, кумедні тварини, креативні постановки, краса навколишнього світу і багато іншого:

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310685

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310686

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310687

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310688

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310689

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310690

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310691

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310692

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310694

Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото - фото 310693

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Джерело: apple
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