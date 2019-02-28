Знято на iPhone: компанія Apple провела конкурс на найкращі фото

Американська компанія Apple провела незвичайний фотоконкурс під назвою "Знято на iPhone". Люди з усього світу за умовами конкурсу викладали свої найкращі фотографії, зроблені на iPhone, в соцмережі під хештегом #ShotoniPhone.

Відомо, що знімки-переможці були зроблені за допомогою абсолютно різних моделей телефонів: від новеньких iPhone XS Max до дворічних iPhone 7, які до цих пір актуальні для мобільного фотографії. Переможцями стали такі країни: Сінгапур, Німеччина, Білорусь, Ізраїль і США, що привернуло увагу світової спільноти фотографів iPhone.

І ще: Найкращі пейзажні фотографії 2018 року

Фотороботи переможців компанія Apple буде використовувати на банерах та інших рекламних матеріалах.

Варто відзначити, що на фотографіях зображені яскраві міські пейзажі, кумедні тварини, креативні постановки, краса навколишнього світу і багато іншого:

Читайте також: 1500 деталей: круте фото, на створення якого пішло два роки