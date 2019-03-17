Біля Землі пролетить гігантський 40-метровий астероїд

Астероїд, ширина якого становить близько 40 метрів, на наступному тижні пролетить біля Землі. Про це повідомляє видання Сnet.

Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань, менше відстані до Місяця на десятки тисяч кілометрів.

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Розмір цього астероїда вдвічі перевищує розмір метеора, який впав поблизу Челябінська в Росії у 2013 році. Він максимально наблизиться до Землі 22 березня. Спостерігати за ним можна буде на сайті проекту віртуального телескопа. Астероїд рухатиметься зі швидкістю 5 кілометрів на секунду, що полегшить спостереження за ним.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) 15 березня 2019 р.

Днями американська міжпланетна станція OSIRIS-REx, яка почала працювати на астероїді Бенну на початку грудня, прислала перші дані про склад реголіту.

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