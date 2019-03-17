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Біля Землі пролетить гігантський 40-метровий астероїд

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Астероїд максимально наблизиться до Землі 22 березня - фото 1
Астероїд максимально наблизиться до Землі 22 березня / Vista

Астероїд, ширина якого становить близько 40 метрів, на наступному тижні пролетить біля Землі. Про це повідомляє видання Сnet.

Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань, менше відстані до Місяця на десятки тисяч кілометрів.

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Розмір цього астероїда вдвічі перевищує розмір метеора, який впав поблизу Челябінська в Росії у 2013 році. Він максимально наблизиться до Землі 22 березня. Спостерігати за ним можна буде на сайті проекту віртуального телескопа. Астероїд рухатиметься зі швидкістю 5 кілометрів на секунду, що полегшить спостереження за ним.

Днями американська міжпланетна станція OSIRIS-REx, яка почала працювати на астероїді Бенну на початку грудня, прислала перші дані про склад реголіту.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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