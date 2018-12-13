Науковці виявили сліди води на астероїді

Гідроксили можуть бути присутніми на всій поверхні Бенну / mirkosmosa

Астероїд Бенну здивував фахівців NASA.

Американська міжпланетна станція OSIRIS-REx, яка почала працювати на астероїді Бенну на початку грудня, прислала перші дані про склад реголіту.

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Спектрометри апарату зафіксували присутність молекул, які містять атоми кисню і водню. Це так звані гідроксили, або водний залишок, сполуки, що складаються з одного атома водню і одного атома кисню.

На думку фахівців NASA, гідроксили можуть бути присутніми на всій поверхні Бенну, а це значить, що в якийсь момент породи астероїда контактували з водою. Швидше за все, вода була присутня на об'єкті, від якого відколовся астероїд. Очікується, що зразки грунту з Бенну будуть доставлені на Землю у 2023 році.

Науковці виявили сліди води на астероїді

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