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8 березня Серіал Школа

Посадку японського зонда на астероїд Рюгу показали на відео

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Посадка зонда Hayabusa2 на астероїд Рюгу - фото 1
Посадка зонда Hayabusa2 на астероїд Рюгу / cnet

Через пару тижнів після посадки японського зонда на астероїд Рюгу, в мережі з'явилося відео як космічний апарат торкнувся поверхні каменя.

В кінці лютого 2019 го зонд Hayabusa2 здійснив посадку на астероїд Рюгу, після чого Японське агентство аерокосмічних досліджень опублікувало відео моменту посадки зонда на поверхню космічного каменю.

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На відео видно, як зонд стріляє п'ятикілограмовим танталовим снарядом по поверхні астероїда, щоб підняти пил і взяти зразки каменю для вчених на Землі.

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Джерело: engadget
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