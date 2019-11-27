Біля Києва озеро стало зеленого кольору: вражаючі фото

Водойма отримала насичений зелений колір. Місцеві жителі підозрюють, що вода забруднена хімікатами. У мережі поділилися вражаючими знімками.

У селі Горенка Києво-Святошинського району озеро набуло насичений зелений колір. Про це повідомляють місцеві жителі в пабліку у Facebook.

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Користувачі мережі припускають, що вода в ставку змінила колір через токсичні відходи. Дехто звинувачує орендаря, інші їм відповідають, що аналогічна картина спостерігається і вище за течією – на Сапсаєвому ставку.

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