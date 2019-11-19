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Яскрава добірка найкращих знімків Києва з Instagram

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Київ - фото 1
Київ / unian

Восени Київ особливо прекрасний. А це означає, що жителі столиці можуть скористатися хорошою погодою і зробити ще більше крутих фотографій міста.

Для того, щоб переконатися в цьому, достатньо відкрити Instagram.

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Ми, надихнувшися вашими знімками, підготували круту добірку з найкращими фото користувачів соцмережі. Якщо говорити про те, яким Київ може врізатися в пам'ять, то в голову приходять два яскравих образи – місто, що потопає в зелені, схоже на величезний парк, і місто кам'яних джунглів, яке полонить різноманітністю і красою будівель. Саме такі фото ми і обрали для сьогоднішньої добірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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