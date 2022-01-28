Біля берегів Таїті знайшли незайманий гігантський кораловий риф

Дайвери ЮНЕСКО виявили біля узбережжя Таїті величезний кораловий риф у формі троянди. Дослідники нанесли структуру, яка перебуває у "первозданному" стані, на карту.

Як пише Live Science, виявлений кораловий риф, про який досі не знали, має близько 3 км у довжину та ширину від 30 до 65 м. Він розташований на глибині від 31 до 55 м нижче за поверхню, що незвичайно глибоко для тропічного коралового рифу і, можливо, саме це захистило його від наслідків зміни клімату.

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За даними Всесвітнього регістру морських видів, риф складається переважно з Pachyseris speciosa, коралового поліпа, який утворює колонії у формі троянд до 2 м завширшки.

Дайвери з проєкту дослідження морського дна Ocean 1 вперше виявили риф у листопаді 2021 року. "Було чудово спостерігати за гігантськими красивими рожевими коралами, які сягають настільки далеко, наскільки може бачити око. Це було схоже на витвір мистецтва", — зізнався Алексіс Розенфельд, підводний фотограф та засновник Ocean 1.

Згідно з заявою, команда з 1 Ocean здійснила занурення на рифі загальною тривалістю близько 200 годин, що дозволило їм скласти його карту у деталях і навіть стати свідком появи нових коралів.

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