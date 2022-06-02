Більше жодних кадрів: безплатний фотобанк Pixabay закрив доступ для росіян

Один із найпопулярніших безплатних фотостоків Pixabay більше не працює в Росії. Портал повністю обмежив доступ для росіян через війну в Україні.

Росію покидають не лише відомі компанії та бренди, а й популярні ресурси. Нещодавно один із великих фотобанків Pixabay позбавив населення РФ можливості користуватись своїм сайтом. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

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Один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay більше не працює у РФ. Тепер при переході на сайт російські користувачі бачать засудження загарбницьких дій кремля в Україні. Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів. Продовжуємо працювати над тотальною цифровою ізоляцією Росії, – наголосив він.

УМЗС України повідомили, що понад 150 міст у більш ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські взаємини із більш ніж 160 містами Росії. І цей перелік збільшується так само швидко, які і компаній, що покинули країну-агресора.

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