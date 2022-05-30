Netflix офіційно покинули Росію через розв'язану нею війну проти України

Нарешті компанія Netflix ухвалила важливе рішення. Воно передбачає, що стрімінговий сервіс перестає працювати на території Росії.

Так, російські підписники втратили доступ до стрімінгового гіганта Netflix. Причиною цього є війна, яку Росія розв'язала проти України, йдеться на AFP.

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Зауважимо, що сайт і програми Netflix більше не були доступні з п'ятниці. Тепер же представник Netflix підтвердив, що підписники з країни-агресорки більше не мають доступу.

"Це виконання виходу з російського ринку", оголошеного в березні, сказав у понеділок речник Netflix.

Прессекретар сказав, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, перш ніж відключати клієнтів.

Netflix – провідна світова стрімінгова платформа з 221,8 мільйона підписниками станом на кінець 2021 року. Варто розуміти, що в Росії вона була другорядним гравцем.

У квітневому листі до акціонерів компанія заявила, що втратила 700 000 платних підписників у результаті виходу з Росії.

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