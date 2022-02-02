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Більше їсти: фітнес-тренерка здивувала порадами, як покращити форму

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Тренерка пояснила, чому не варто голодувати - фото 1
Тренерка пояснила, чому не варто голодувати / instagram.com/loz_fitnesss

Тренерка розповіла, чому не потрібно відмовлятись від їжі у намаганні схуднути. І ця красуня знає, про що говорить.

Фітоняшка Лорен активно веде профіль в інстаграмі під ніком Loz Fitness, де активно ділиться простими та здоровими способами покращити свою фігуру, а також мотивує любити себе у будь-якому розмірі, пише Радіо MAXIMUM. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 50 тисяч користувачів.

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А ще Лорен наголошує, що варто забути про загальноприйняту думку, що потрібно їсти менше, щоб бути у формі. Нещодавно вона вкотре це підтвердила пояснивши, що вживання більшої кількості смаколиків може навіть допомогти отримати бажане тіло.

"Чому їсти більше це не погано. Нас всіх вчать думати, що їжа призводить до збільшення ваги, але тільки їжа у надлишку. По-друге, а якщо ми наберемо вагу? Набір жиру та збільшення ваги дуже різні речі. Поки ми щасливі та здорові, то все в порядку. Не дозволяйте іншим засуджувати вас за те, якими ви є", – розпочала Лорен.

Вона пояснила, що не можна їсти менше, ніж потребує організм. Щоб функціонувати, займатись повсякденними справами, не дозволяєте вашому опускатись нижче рівня BMR (базовий рівень метаболізму). Існують онлайн-калькулятори BMR, які допомагають визначити, скільки ваше тіло спалює калорій за день без додаткових навантажень.

"Дуже багато дівчат перебувають на стадії, коли їм потрібно набрати вагу, але саме схуднення чомусь є нормою, тож вони продовжують позбуватись кілограмів. Кожна подорож індивідуальна, тому знайдіть свій шлях до здоров'я", – підкреслює тренерка.

"Я знаю, що це страшно, мовляв, не хочу втрачати свій прес та контроль щодо їжі після того, як я так довго жила з обмеженнями, я не буду щасливою, коли я "потовстію", – навела приклади негативного мислення, що виникає у багатьох.

Але жодна з цих печей не може й близько стояти біля здоров'я, тому важливо боротись з цим занепокоєнням, не варто споживати більше калорій.

"Ви збираєтесь взяти своє тіло у подорож. Ви отримуєте свободу їжі, ви закохуєтесь в їжу зовсім по-іншому. Потрібно цінувати кожну веснянку, приймати тіло таким та нарешті відчути впевненість у собі", – наголошує Лорен.

Зате тренування будуть вдаватись так, як ніколи раніше. Рівень енергії підійметься разом з силою. Не варто забувати, що відсутність обмежень у їжі покращить настрій, а також зробить людей добрішими до інших.

"Викиньте ті думки, які говорять вам, що потрібно схуднути та бути худими, ми нарешті в тому віці, коли настав час бути сильними, прийняти своє тіло та полюбити себе. Будьте собою, працюйте над собою задля себе", – підсумувала фітоняшка.

Варто відзначити, що не йдеться у заохочуванні споживати шкідливу їжу, але й відмовлятись від всього, що вам подобається, теж не варто. Поступовий шлях до правильного харчування значно краще позначиться на вашому фізичному та моральному здоров'ї, аніж постійні дієти та зриви.

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