Більше їсти: фітнес-тренерка здивувала порадами, як покращити форму

Тренерка розповіла, чому не потрібно відмовлятись від їжі у намаганні схуднути. І ця красуня знає, про що говорить.

Фітоняшка Лорен активно веде профіль в інстаграмі під ніком Loz Fitness, де активно ділиться простими та здоровими способами покращити свою фігуру, а також мотивує любити себе у будь-якому розмірі, пише Радіо MAXIMUM. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 50 тисяч користувачів.

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А ще Лорен наголошує, що варто забути про загальноприйняту думку, що потрібно їсти менше, щоб бути у формі. Нещодавно вона вкотре це підтвердила пояснивши, що вживання більшої кількості смаколиків може навіть допомогти отримати бажане тіло.

"Чому їсти більше – це не погано. Нас всіх вчать думати, що їжа призводить до збільшення ваги, але тільки їжа у надлишку. По-друге, а якщо ми наберемо вагу? Набір жиру та збільшення ваги – дуже різні речі. Поки ми щасливі та здорові, то все в порядку. Не дозволяйте іншим засуджувати вас за те, якими ви є", – розпочала Лорен.

Вона пояснила, що не можна їсти менше, ніж потребує організм. Щоб функціонувати, займатись повсякденними справами, не дозволяєте вашому опускатись нижче рівня BMR (базовий рівень метаболізму). Існують онлайн-калькулятори BMR, які допомагають визначити, скільки ваше тіло спалює калорій за день без додаткових навантажень.

"Дуже багато дівчат перебувають на стадії, коли їм потрібно набрати вагу, але саме схуднення чомусь є нормою, тож вони продовжують позбуватись кілограмів. Кожна подорож індивідуальна, тому знайдіть свій шлях до здоров'я", – підкреслює тренерка.

"Я знаю, що це страшно, мовляв, не хочу втрачати свій прес та контроль щодо їжі після того, як я так довго жила з обмеженнями, я не буду щасливою, коли я "потовстію", – навела приклади негативного мислення, що виникає у багатьох.

Але жодна з цих печей не може й близько стояти біля здоров'я, тому важливо боротись з цим занепокоєнням, не варто споживати більше калорій.

"Ви збираєтесь взяти своє тіло у подорож. Ви отримуєте свободу їжі, ви закохуєтесь в їжу зовсім по-іншому. Потрібно цінувати кожну веснянку, приймати тіло таким та нарешті відчути впевненість у собі", – наголошує Лорен.

Зате тренування будуть вдаватись так, як ніколи раніше. Рівень енергії підійметься разом з силою. Не варто забувати, що відсутність обмежень у їжі покращить настрій, а також зробить людей добрішими до інших.

"Викиньте ті думки, які говорять вам, що потрібно схуднути та бути худими, ми нарешті в тому віці, коли настав час бути сильними, прийняти своє тіло та полюбити себе. Будьте собою, працюйте над собою задля себе", – підсумувала фітоняшка.

Варто відзначити, що не йдеться у заохочуванні споживати шкідливу їжу, але й відмовлятись від всього, що вам подобається, теж не варто. Поступовий шлях до правильного харчування значно краще позначиться на вашому фізичному та моральному здоров'ї, аніж постійні дієти та зриви.

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