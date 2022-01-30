Дівчина тижня: розкута порнозірка Казумі Сквіртс, яка без комплексів демонструє свої форми

Ми знаємо ще одну вагому причину, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо MAXIMUM про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Казумі Сквіртс — ефектна зірка фільмів для дорослих.

Продовжуємо традиційну найспокусливішу рубрику на Радіо MAXIMUM. Сьогодні нашою героїнею стала порнозірка з псевдонімом Казумі Сквіртс, яка витратила кругленьку суму, аби подобатися самій собі.

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Так, у юні роки дівчина комплексувала через свою фігуру, адже зовсім невидатні форми стали причиною знущань ровесників. Проте з часом красуня добиралася результатів, яких прагнула – вона витратила понад 200 тисяч гривень на збільшення грудей до четвертого розміру.

"Я завжди вважала, що великі груди є втіленням жіночності, і знаходила її дуже привабливою. Я чудово розуміла, що у мене маленькі с**ьки. Це було тим, через що з мене сміялися", – зізналася зірка фільмів для дорослих.

Казумі згадала, що одного разу на перше свої побачення з хлопцем вона одягла одразу три бюстгальтери з ефектом "пуш-ап" і на неї почали звертати увагу. Вона зізналася, що ці погляди їй сподобалися. З того часу Казумі завжди носила кілька бюстгальтерів за раз та блузи з декольте.

У дорослому віці Казумі почала заробляти гроші, публікуючи відвертий контент OnlyFans. Вже за місяць вона назбирала гроші на пластику. "Це було дуже надихаюче почуття. Коли я прийшла до тями після операції, то заплакала, тому що думала, що вони все ще занадто маленькі. Але тепер я почуваюся щасливою", – розповіла зірка порно.

Сьогодні ж красуня без комплексів хизується ідеальним тілом та пишними формами не лише на OnlyFans, а й в Instagram. Відібрали для тебе найсексуальніші знімки:

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