Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+

Модель зі США звикла хизуватись своєю вродою, але відчуває труднощі у звичайних справах через свої форми. Тож нещодавно вона здивувала прихильників не лише серією пікантних знімків, а й несподіваною пропозицією.

37-річна Моніка Хульд з Аризони має понад чимало тисяч підписників в соцмережах, де регулярно хизується своїм звабливим виглядом. Кожен допис жінки викликає захват, але така врода має і свої недоліки, пише Радіо MAXIMUM.

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За словами Моніки, їй доволі нелегко підтримувати себе у формі, адже у спортзалі до неї не просто прикуті погляди. Чоловіки надто активно фліртують з жінкою під час тренувань, тож вона навіть замислилась найняти собі охоронця, щоб спокійно займатись у залі. Про це блогерка повідомила під новими фото у дуже ефектних образах.

Небажана увага в спортзалі нагадала моделі про моторошні зустрічі, які могли б бути для неї небезпечними. Якось у Моніки був сталкер, який знайшов її номер та писав від імені іншої людини. Іншого разу навіть намагався схопити її у метро. Тож зараз модель серйозно вирішила, що заплатить 3 тисячі доларів тому, хто буде ходити з нею у спортзал.

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