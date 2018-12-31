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Більше ніяких прогулів! Китайці створили "розумну" шкільну форму
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До тотального стеження жителів Китаю, очевидно, мають намір привчати буквально зі шкільної лави: як повідомляє китайське видання The Global Times, понад десять навчальних закладів у провінції Гуйчжоу і Гуансі-Чжуанському автономному районі тестують "розумну шкільну" форму.
Форма покликана підвищити успішність і прищепити підростаючому поколінню дисциплінованість. Від звичайної вона відрізняється наявністю двох спеціальних GPS-датчиків – по одному в кожному плечі.
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Інформація про переміщення учня – зокрема, коли він зайшов і вийшов зі школи – передається адміністрації навчального закладу та батьків. Таким чином, якщо хтось раптом спробує піти зі школи до кінця занять, її керівництво дізнається про це в ту ж мить. Крім того, якщо учень покине навчальний заклад без дозволу, форма увімкне вбудовану звукову сигналізацію. Компанія стверджує, що записує точні дані про переміщення тільки в межах школи, проте також визнає, що в разі, якщо учень прогулює заняття або пропав, форма допоможе його знайти.
Щоб вимкнути можливі маніпуляції з "розумною" уніформою, школи додатково обладнали системою розпізнавання осіб – це дозволяє переконатися, що студент прийшов у своїй формі, а не попросив одного надіти другу сорочку поверх власної.
Попри вшиті чіпи, форму можна прати. За запевненням її виробника, компанії Guizhou Guanyu Technology, "розумний" одяг витримує нагрівання до 105 °С і близько 500 прань.
Наостанок зазначимо, що в інноваційної шкільної форми, крім стеження, є й інші функції. Наприклад, вона дозволяє учням розплачуватися у шкільному буфеті, правда, покупку необхідно додатково підтвердити за допомогою ідентифікації по відбитку пальця або системи розпізнавання осіб. Кошти при цьому списуються зі спеціального індивідуального шкільного рахунку, керованого батьками за допомогою мобільного додатку. Крім того, форма подасть сигнал, якщо виявить, що учень заснув за партою.
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