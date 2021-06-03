Billie Eilish влаштувала піжамну вечірку у новому кліпі Lost Cause: дивіться онлайн

Американська співачка Біллі Айліш представила нову пісню "Lost Cause" і музичне відео на неї. Дивіться онлайн кліп виконавиці на Радіо MAXIMUM!

У ролику, який Біллі Айліш виклала на своєму ютуб-каналі, виконавиця влаштувала дівич-вечір з шістьма іншими дівчатами. На ньому вони танцюють, тверкають, їдять снеки, грають у Твістер і дартс, валяються на ліжку та стріляють одна в одну з водяних пістолетів у дворі.

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Billie Eilish – Lost Cause, дивіться онлайн новий кліп співачки:

Кліп виконаний у світлих і приглушено-пастельних тонах – відповідно до стилістики її майбутнього альбому "Happier than Ever" і іншого недавнього синглу. Режисером відео виступила сама Айліш.

Разом з нею в ролику знялися Ешлі Ніколь, Джоя Джексон, Керріс Брукс, Лексі Сміт, Наталія Сантьяго і Юліана Мальдонадо.

"Ми насолоджувалися життям, тим, які ми гарячі, поки знімали це", – прокоментувала кліп Айліш.

Раніше епатажна американська співачка Біллі Айліш вперше знялася у відвертій фотосесії для глянцю. 19-річна артистка сама була ініціатором гарячих кадрів. Схоже, Біллі Айліш не просто так змінила зачіску. Юна володарка Ґреммі постала на обкладинці червневого випуску британського Vogue. Заради цього красуня відмовилася від оверсайз худі. Знімки дівчини у сміливих образах з'явилися в Instagram журналу Vogue.

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