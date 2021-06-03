На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Billie Eilish влаштувала піжамну вечірку у новому кліпі Lost Cause: дивіться онлайн
-
- 12
Американська співачка Біллі Айліш представила нову пісню "Lost Cause" і музичне відео на неї. Дивіться онлайн кліп виконавиці на Радіо MAXIMUM!
У ролику, який Біллі Айліш виклала на своєму ютуб-каналі, виконавиця влаштувала дівич-вечір з шістьма іншими дівчатами. На ньому вони танцюють, тверкають, їдять снеки, грають у Твістер і дартс, валяються на ліжку та стріляють одна в одну з водяних пістолетів у дворі.
Це цікаво: Пісня Go_A стала першим в історії україномовним хітом, який потрапив у чарт Billboard
Billie Eilish – Lost Cause, дивіться онлайн новий кліп співачки:
Кліп виконаний у світлих і приглушено-пастельних тонах – відповідно до стилістики її майбутнього альбому "Happier than Ever" і іншого недавнього синглу. Режисером відео виступила сама Айліш.
Разом з нею в ролику знялися Ешлі Ніколь, Джоя Джексон, Керріс Брукс, Лексі Сміт, Наталія Сантьяго і Юліана Мальдонадо.
"Ми насолоджувалися життям, тим, які ми гарячі, поки знімали це", – прокоментувала кліп Айліш.
Раніше епатажна американська співачка Біллі Айліш вперше знялася у відвертій фотосесії для глянцю. 19-річна артистка сама була ініціатором гарячих кадрів. Схоже, Біллі Айліш не просто так змінила зачіску. Юна володарка Ґреммі постала на обкладинці червневого випуску британського Vogue. Заради цього красуня відмовилася від оверсайз худі. Знімки дівчини у сміливих образах з'явилися в Instagram журналу Vogue.
Читайте також: Найпопулярніші пісні травня: плейлист нових зарубіжних хітів
-
18:15Гороскоп на 4 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як зрозуміти, що настав час купити нові бігові кросівки
-
17:42Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві
-
17:25Модель Алла Костромічова показала своє неідеальне тіло: відео
-
17:12Стоматологиня розповіла, коли категорично не можна чистити зуби
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:00Чоловічі печатки, браслети, ланцюжки: як обрати ювелірні прикраси для чоловіка
-
16:50Справжня магія: у Новій Гвінеї виявили шоколадних жаб, і вони дуже милі
-
16:42Billie Eilish влаштувала піжамну вечірку у новому кліпі Lost Cause: дивіться онлайн
-
16:21Цей овоч дієтологи назвали найбільш нездоровим
-
16:09Сама вдягалася, сама знімала: Rihanna стала зіркою нового номера VOGUE
-
15:47Справжня "капсула часу": український блогер показав ідеальну 30-річну Яву
-
15:16Старенька сусідка розтопила серця користувачів незвичайним запрошенням (відео)
-
14:47Творці Far Cry 6 випустили кумедні ролики про зброю, яка використовується у грі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:30У надрах Юпітера і Сатурна можуть йти незвичайні дощі
-
14:23Коли пора міняти подушку: простий лайфхак (відео)
-
13:51У мережі активно обговорюють нову зачіску Девіда Лінча
-
13:35У США знайшли найдавніший у світі інструмент для татуювань
-
13:21ТОП 5 знаків зодіаку, яким найбільше пощастить у червні
-
12:48Названі продукти, які допомагають розгладити зморшки
-
12:28"Не ношу стринги": Брітні Спірс показала фанатам сідниці (18+)
-
11:55Нарешті дочекався: фото цього татуся підкорило мережу
-
11:22104-річна американка розкрила секрет довголіття, і він сподобається всім
-
10:50Кім Кардашян показала свої розкішні форми у бікіні
-
17:42Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві
-
13:21ТОП 5 знаків зодіаку, яким найбільше пощастить у червні
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня
-
07:19Авокадо проти бананів: експерти розповіли, який фрукт корисніший
- 02 червня
-
19:40Спокуслива модель заробляє на схожості з Кендалл Дженнер (18+)
-
17:5210 найпотужніших Android-смартфонів травня за версією AnTuTu: рейтинг
-
15:17Пісня Go_A стала першим в історії україномовним хітом, який потрапив у чарт Billboard
-
11:53Коли людина вважається повністю вакцинованою: відповідь МОЗ
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня
-
07:29Не підведуть: названі автомобілі, які ламаються найрідше
- 01 червня
-
21:51Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу
-
17:30Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)
-
14:33Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)
-
12:19ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня
-
07:51На річці Гудзон у Нью-Йорку з'явився футуристичний парк Little Island: відео
- 31 травня
-
20:44Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку
-
19:22Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)
-
16:30ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім
-
14:25ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити
-
12:19Найпопулярніші пісні травня: плейлист нових зарубіжних хітів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 травня
- 30 травня
-
20:50Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy
-
18:48Водійські хитрощі: 3 перевірених способи, як поміняти колесо автомобіля без домкрата
-
16:19Гороскоп на цей тиждень 31 травня – 6 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку