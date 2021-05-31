Найпопулярніші пісні травня: плейлист нових зарубіжних хітів

Нові пісні вже встигли запалити чарти та потішити слухачів. Тому зібрали плейлист свіжої музики за травень 2021, який точно подарує крутий настрій та зарядить енергією!

Фінальний місяць весни подарував не лише багато сонця та тепла, а й порцію новенької популярної музики, передає Радіо MAXIMUM. Ці треки тільки вийшли у світ, але вже встигли підкорити чарти та припасти до душі слухачам. Важко втриматись, щоб не підспівувати та не підтанцьовувати, адже травневі хіти дарують особливий сонячний настрій. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень.

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Травень став дуже насиченим та натхненним, тому подарував свіжі треки від таких знаменитостей, як Кеті Перрі, Пінк, OneRepublic та інших. Вони точно зарядять позитивом! Тому вмикай гарячі хіти і насолоджуйся життям під улюблену музику:

Плейлист нових пісень травня, слухати онлайн:

Також зацінити весь плейлист можна тут

Список всіх треків:

Sigrid - Mirror (Official Video)

YUNGBLUD - parents (the version the label wanted)

Machine Gun Kelly feat. Kellin Quinn - love race (Official Music Video)

Marshmello x Jonas Brothers - Leave Before You Love Me (Official Music Video)

P!NK - All I Know So Far (Official Video)

Regard, Troye Sivan, Tate McRae - You (Official Video)

YONAKA - Call Me A Saint (Official Audio)

half·alive - TIME 2 (Official Video)

Xelli Island - PROVE HONEST (Official Video)

ROSIN - Tired of Dancing (Official Music Video)

EARTHGANG - Aretha

Doja Cat - Kiss Me More (One Take)

Marshmello x Carnage - Back In Time (Official Music Video)

WATTS, Khalid - Feels (feat. Khalid) (Official Video)

Glass Animals - Space Ghost Coast To Coast (Official Video)

OneRepublic - Run (Official Music Video)

Oliver Tree - Life Goes On [Music Video]

Lauren Sanderson - QUEEN BEE (Official Video)

SAINT MOTEL - It's All Happening (Official Video)

Anne-Marie & Niall Horan - Our Song [Official Video]

Florence + the Machine - Call me Cruella (From "Cruella"/Official Lyric Video)

Katy Perry - Electric

Thirty Seconds To Mars - Hail to the Victor (Official Music Video)

Rag'n'Bone Man - Alone (Official Audio)

BTS (방탄소년단) 'Butter' Official MV

Olivia Rodrigo - good 4 u (Official Video)

Lil Nas X - SUN GOES DOWN (Official Video)

Em Beihold - Groundhog Day (Official Audio)

JoJo - Creature of Habit [Official Music Video]

Victoria Justice - Too F*ckin' Nice (Official Audio)

Dream - Mask (Official Lyric Video)

WONWOO X MINGYU 'Bittersweet (feat. LeeHi)' Official MV

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