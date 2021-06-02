Пісня Go_A стала першим в історії україномовним хітом, який потрапив у чарт Billboard

Популярність SHUM – пісні, з якою Go_A увійшли в п'ятірку лідерів на конкурсі Євробачення 2021, не перестає вражати. Трек завоював черговий хіт-парад і приніс Україні новий рекорд.

Український гурт Go_A, який опинився на другому місці серед найпопулярніших виступів на цьогорічному Євробаченні, з треком "Шум" увійшов у щотижневий хіт-парад Billboard Global 200 excl US.

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Трек дебютував на 80 місці з 200 можливих у чарті Billboard Global 200 excl US. Музиканти стали першими українцями, яким вдалося потрапити в престижний рейтинг, в якому беруть участь пісні з усього світу.

За хітом Go_A розташувалися пісні таких всесвітньо відомих артистів, як Дуа Ліпи, Doja Cat, Бруно Марса, Леді Гаги і Бредлі Купера, Cardi B та інших.

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