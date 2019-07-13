Рок-музика тижня: нові альтернативні пісні, які зроблять твій день

Втомились від попси і шукаєте якісний рок? Підготували плейлист найкращий альтернативних треків за новий тиждень липня. Заряджайся драйвом разом з музикою на Радіо МАКСИМУМ!

Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та новеньких рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ у другий тиждень липня. Не оминули увагою і свіжі кавери, драйвові кліпи від Sum 41 та ASKING ALEXANDRIA .

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Landon Tewers - Never Whole

Shawn Mendes - "If I Can't Have You" (Rock Cover by Our Last Night)

Sum 41 - 45 (A Matter Of Time) [Official Music Video]

"Cooler Than Me" - Mike Posner (Cover by First to Eleven)

Dream State - Primrose [Official Music Video]

Mountain Mover - Dopamine (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Painting Promises - Something To Believe

Painting Promises - The Let Downs

The Standby - Constant Nausea (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Foxblood - Mess Like Me (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Havens - Happy Again (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Spring In Coma - Everyone Leaves (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

The Continual - Take Me Home (feat. Michael Lessard of The Contortionist)

Have Mercy - Mattress On The Floor (Official Music Video)

Too Close To Touch - "F.I.N.E."

Too Close To Touch - "Bedroom Hymn" (Full Album Stream)

Too Close To Touch - "Good Intentions" (Full Album Stream)

ASKING ALEXANDRIA - The Violence (Official Music Video)

NIGHT RIOTS - Loyal To The Game

Arlington - Halo (Official Music Video)

Thousand Below - Chemical (Official Music Video)

Punk Goes Acoustic Vol. 3 - Dashboard Confessional "Screaming Infidelities"

Underoath - Loneliness

THE OKLAHOMA KID - Shaking Off The Disease (OFFICIAL VIDEO)

THE OFFERING - Lovesick (Album Track)

Flight Paths - Erasing the Gray (OFFICIAL VIDEO)

Of Monsters and Men - Wild Roses (Lyric Video)

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