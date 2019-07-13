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UPark 2019: програма та учасники масштабного фестивалю у Києві
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Щорічний київський фестиваль UPark у 2019 році відбудеться 16, 17, 18 липня. Це триденний фестиваль для поціновувачів музики. Читайте далі та дізнайтеся, які музиканти приїдуть на цю подію та коли виступатимуть.
Музичний фестиваль відбуватиметься у Києві на території Sky Family Park, за адресою проспект генерала Ватутіна, 2T. Ціна одноденного квитка стартує від 1499 гривень. Тобто за три дні ви заплатите не менше 4497 гривень.
UPark триватиме кожного дня з 16.30 до 23.00. Вхід відчинятимуть з 15.30.
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Цьогоріч на відвідувачів будуть чекати три хедлайнери:
- Bring Me The Horizon (16 липня)
- 30 Seconds To Mars (17 липня)
- Die Antwoord (18 липня)
І також інші виконавці:
- TBPOF
- SWMRS
- Nothing But Thieves
- AJR
- Pale Waves
- Rag`n`bone man
- Missio
- MØ
- Ivan Dorn
16 липня
- 15:30. Відкриття дверей
- 16.30. TBPOF
- 18.00. SWMRS
- 19.30. Nothing But Thieves
- 21.15. Bring Me The Horizon
- 23.00. Завершення першого дня фестивалю
17 липня
- 15:30. Відкриття дверей
- 16.30. AJR
- 18.15. Pale Waves
- 19.30. Rag`n`bone man
- 21.15. 30 Seconds To Mars
- 23.00. Завершення другого дня фестивалю
18 липня
- 15:30. Відкриття дверей
- 16.30. Missio
- 18.00. MØ
- 19.30. Ivan Dorn
- 21.15. Die Antwoord
- 23.00. Завершення третього дня фестивалю
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