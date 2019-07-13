UPark 2019: програма та учасники масштабного фестивалю у Києві

Щорічний київський фестиваль UPark у 2019 році відбудеться 16, 17, 18 липня. Це триденний фестиваль для поціновувачів музики. Читайте далі та дізнайтеся, які музиканти приїдуть на цю подію та коли виступатимуть.

Музичний фестиваль відбуватиметься у Києві на території Sky Family Park, за адресою проспект генерала Ватутіна, 2T. Ціна одноденного квитка стартує від 1499 гривень. Тобто за три дні ви заплатите не менше 4497 гривень.

UPark триватиме кожного дня з 16.30 до 23.00. Вхід відчинятимуть з 15.30.

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Цьогоріч на відвідувачів будуть чекати три хедлайнери:

Bring Me The Horizon (16 липня)

30 Seconds To Mars (17 липня)

Die Antwoord (18 липня)

І також інші виконавці:

TBPOF

SWMRS

Nothing But Thieves

AJR

Pale Waves

Rag`n`bone man

Missio

MØ

Ivan Dorn

16 липня

15:30. Відкриття дверей

16.30. TBPOF

18.00. SWMRS

19.30. Nothing But Thieves

21.15. Bring Me The Horizon

23.00. Завершення першого дня фестивалю

17 липня

15:30. Відкриття дверей

16.30. AJR

18.15. Pale Waves

19.30. Rag`n`bone man

21.15. 30 Seconds To Mars

23.00. Завершення другого дня фестивалю

18 липня

15:30. Відкриття дверей

16.30. Missio

18.00. MØ

19.30. Ivan Dorn

21.15. Die Antwoord

23.00. Завершення третього дня фестивалю

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