Білл Гейтс передбачив епідемію коронавірусу п'ять років тому

Епідемія коронавірусу активно поширюється по всьому світу. На тлі пригніченості все більше людей ставлять питання: як таке могло статися, і чому нічого не було зроблено для запобігання епідемії.

Виявляється, що спроби були. 5 років тому Білл Гейтс передбачив те, що відбувається зараз, заявивши про наслідки та рішення, але його заяву просто не сприйняли серйозно.

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Передбачення Білл Гейтс зробив на конференції TED у 2015 році. За словами Білла Гейтса, людство витрачає мільярди доларів на ядерне стримування, при цьому ігноруючи вірусну небезпеку. Він розповів про епідемію Ебола, яка, за його словами, повинна була показати недосконалість системи охорони здоров'я. При цьому Білл Гейтс уточнив, що з Еболою людству просто пощастило, оскільки вона вибухнула у сільській місцевості і не передавалася по повітрю.

Якщо щось і здатне знищити понад 10 мільйонів людей у найближче десятиліття, скоріше за все це буде надзвичайно небезпечний вірус, а не війна. Не ракети, а мікроби, – наголосив Гейтс.

Засновник Microsoft висловлював побоювання з приводу можливості нових епідемій і під час інших своїх виступів:

Коронавірус передається по повітрю, він все ще мало вивчений і від нього немає ефективного лікування. За словами Білла Гейтса, нова пандемія може коштувати людству дуже дорого. Відтоді пройшло 5 років. У відеозапису близько 5 мільйонів переглядів, але люди так і не зробили жодних висновків.

Нагадаємо, що недавно Білл Гейтс залишив раду директорів Microsoft, щоб повністю присвятити себе благодійності. Він уже пожертвував 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом.

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