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Білл Гейтс пожертвував мільйони доларів на боротьбу з коронавірусом

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Білл Гейтс - фото 1
Білл Гейтс / tatler

Засновник американської компанії Microsoft Білл Гейтс виділив зі свого благодійного фонду 5 мільйонів доларів на надання підтримки Китаю в боротьбі з коронавірусом нового типу.

Фонд Білла і Мелінди Гейтс активно взаємодіє з китайськими партнерами – приватними і громадськими організаціями, які беруть участь в діяльності по ліквідації пневмонії. Виділені кошти будуть використовуватися як в роботі з виявлення інфікованих, їхнього розміщення в зону карантину та лікування, так і для прискореної розробки вакцини від вірусу.

До теми: Стало відомо, чи передається коронавірус через посилки AliExpress з Китаю

Білл Гейтс пожертвував мільйони доларів на боротьбу з коронавірусом - фото 382351

Ми глибоко стурбовані поширенням цього захворювання і висловлюємо щиру повагу тим, хто перебуває в перших рядах боротьби з пневмонією, – заявив директор китайського відділення фонду Лі Іно.

31 грудня 2019 року влада Китаю повідомила про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань. У січні стало відомо, що збудником захворювання є новий тип коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика

Джерело: chinadaily
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