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Бій Ломаченко – Лопес: ставки букмекерів на поєдинок 18 жовтня
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У ніч на 18 жовтня у Лас-Вегасі відбудеться бій за титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA й IBF між українцем Василем Ломаченком і американцем Теофімо Лопесом. Дивіться прогноз букмекерів на поєдинок.
Почнемо з того, що наш боксер Ломаченко – фаворит поєдинку. Тож на його перемогу букмекери дають коефіцієнт 1.22. Натомість на перемогу Лопеса поставили 4.25.
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Що стосується "Хай-тека", то експерти нагадують про його високий рівень техніки, а також боксерського IQ. Крім того, жодному опоненту Ломаченка не вдавалося доводити його до межі можливостей. Про це він сам зізнавався під час пресконференції.
Але варто зауважити, що внаслідок травми Василь не бився понад рік. Тепер він повністю здоровий і готовий до поєдинку.
Лопеса ми знаємо завдяки сильним ударам, які неодноразово відправляли суперників на канвас. Американець відомий своїми сильними лівими та правими хуками. Лопес дужий і агресивний, що дозволяє йому бути гідним суперником для Ломаченка.
Якщо говорити коротко про обох боксерів, то вони можуть похизуватися витривалістю. Тож не дивно, що Ломаченко перед поєдинком заявив, що хоче битися усі 12 раундів.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко – чемпіон світу у напівлегкій вазі за версіями WBA, WBO. Також він чемпіон світу у легкій ваговій категорії за версією WBC. Український боксер встановив рекорд, котрий отримав свій перший чемпіонський титул на професійному рингу вже на третьому поєдинку.
Поставте собі будильник, аби не пропустити поєдинок Ломаченко – Лопес. Тримайте кулачки за нашого боксера!
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