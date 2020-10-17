Усі 12 раундів: Ломаченко прокоментував майбутній бій проти Лопеса

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко висловився щодо майбутнього бою з американцем Теофімо Лопесом. За його словами, він буде битися з топбоксером, а перемога дозволить йому поліпшити свою спадщину.

Зазначимо, для Василя бій стане першим з серпня минулого року, коли той рішенням суддів переміг британця Люка Кемпбелла і став чемпіоном WBC.

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"Коли я прийшов в професійний бокс, я завжди хотів поєдинків з найкращими бійцями і чемпіонами світу. Зараз переді мною ще один топбоксер. Я хочу тільки вдосконалюватися і збільшити свою спадщину", – заявив Ломаченко.

Теофімо Лопес в останньому бою в грудні минулого року в другому раунді нокаутував колишнього чемпіона IBF Річарда Коммі.

"Я вивчив Теофімо цього тижня. Я знаю, що мені треба робити в ринзі. Мої слова про те, що я хочу тримати його під водою без повітря? Я мав на увазі, що хочу пройти 12 раундів. У мене немає бажання занадто швидко закінчувати бій. Я хочу битися всі 12 раундів", – сказав Василь Ломаченко в коментарі Top Rank.

Нагадаємо, бій українця з непереможеним американцем відбудеться в ніч на неділю, 18 жовтня. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Бій Ломаченка і Лопеса зможуть відвідати до 250 людей.

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