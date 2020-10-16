Він – символ Шахтаря: ультрас Динамо вкотре розкритикували Луческу

Фанати київського Динамо Андрій Кореневський і Віталій Шеремета розкритикували Ігоря Суркіса за призначення Мірчі Луческу головним тренером команди.

У відео, опублікованому на YouTube-каналі Ultras Dynamo Kyiv TV, фанат клубу Віталій Шеремета розповів про таке.

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"Луческу – це просто символ тієї команди-симулянтів, Шахтаря. Коли Кучер падав, це він так вчив. Ми бачимо, що відбувається в Динамо. За ці кілька матчів хлопці дуже швидко переймають навички. Буяльський кричить вже практично як Кучер. Ще трохи, і буде вже майже Кучером. Я не знаю, як Вукоєвич в штабі це терпить..."

"Луческу – це символ того антагонізму, якій будувався Ахметовим щодо Києва. Я багато разів їздив до Донецька по роботі і бачив, що там відбувалося. Те, що ми бачимо зараз на Донбасі, руку до цього в основному доклав футбол. Луческу був саме символом того Шахтаря, який протиставлявся всьому українському, всьому київському. Вони говорили, що Київ собі все забирає", – зазначив Шеремета.

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