Біатлоніст Дмитро Підручний послав братів Фуркадів слідом за російським кораблем

Дмитро Підручний нагадує, що спорт не може бути поза політикою

Український біатлоніст Дмитро Підручний розкритикував Сімона Фуркада. Останній дав на днях інтерв'ю російським журналістам. Це й дуже сильно обурило нашого спортсмена.

Дмитро Підручний присвятив публікацію братам Фуркадам. А також нагадав про те, що спорт не може бути ані поза політикою, ані поза війною.

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По перше, Мартен і Сімон, йдіть нах*й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти. Діти, які покинули свої домівки, які чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам ґвалтують, а рідних вбивають, – наголосив він.

Біатлоніст додав, що дуже шкодує, що свого часу віддав голос за Мартена в комісію НОК. Він виявив, що такі великі спортсмени – "гівняні люди". Дмитро Підручний здивований, як можна казати, що спорт поза політикою, якщо у Москві під час концерту на підтримку війни, спортсмени стояли на сцені з літерою Z на одязі. Тою самою літерою, якою російські найманці позначають свою техніку.

Він розповів, що від початку війни лише один російський спортсмен написав йому. Біатлоніст сказав, що йому соромно за те, що робить його країна. Але він боїться за себе та свою сім'ю, тому не виступає публічно.

Дмитро Підручний наголосив на тому, що мовчання російських і білоруських спортсменів – ознака підтримки війни. І що кожен у цих країнах відповідатиме за злочини, які зараз чинять проти України!

Нагадаємо, що Дмитро Підручний долучився до Нацгвардії у рідному Тернополі. Він поставив на паузу свою спортивну кар'єру, щоб захищати рідну країну.

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