Україна виборола золото на чемпіонаті світу з біатлону

Українець Дмитро Підручний став чемпіоном світу в гонці переслідування. На дистанцію 12,5 км у чоловіків вийшли 60 найкращих спортсменів за підсумками спринтерських гонок.

Наш біатлоніст на першому стрільбищі допустив два промахи, але потім стріляв чисто. Срібло у цій дисципліні виборов норвежець Йоханнес Тіннес Бьо. Бронзовим призером став Кантен Фійон Майє.

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Стартувавши з 4-й позиції, маючи відставання у 17 секунд від лідера, норвежця Йоханнеса Бьо, наш співвітчизник приїхав до фінішу першим з часом 31:54,1 сек, ставши чемпіоном світу! Це перше в історії України "золото" світової першості з біатлону серед чоловіків.

Чемпіонкою світу стала німкеня Деніз Херрманн, яка з двома промахами на третьому стрільбищі приїхала до фінішу з результатом 31:45,9 сек.

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