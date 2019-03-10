Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Україна виборола золото на чемпіонаті світу з біатлону

  • 70
Підручний приніс Україні золото на чемпіонаті світу - фото 1
Підручний приніс Україні золото на чемпіонаті світу / biathlon.com.ua

Українець Дмитро Підручний став чемпіоном світу в гонці переслідування. На дистанцію 12,5 км у чоловіків вийшли 60 найкращих спортсменів за підсумками спринтерських гонок.

Наш біатлоніст на першому стрільбищі допустив два промахи, але потім стріляв чисто. Срібло у цій дисципліні виборов норвежець Йоханнес Тіннес Бьо. Бронзовим призером став Кантен Фійон Майє.

І ще: Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019

Стартувавши з 4-й позиції, маючи відставання у 17 секунд від лідера, норвежця Йоханнеса Бьо, наш співвітчизник приїхав до фінішу першим з часом 31:54,1 сек, ставши чемпіоном світу! Це перше в історії України "золото" світової першості з біатлону серед чоловіків.

Україна виборола золото на чемпіонаті світу з біатлону - фото 313150

Чемпіонкою світу стала німкеня Деніз Херрманн, яка з двома промахами на третьому стрільбищі приїхала до фінішу з результатом 31:45,9 сек.

Читайте також: Відбір на Євро 2020: Шевченко оголосив склад збірної, Ракицький в прольоті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 1160
Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
  • Вчора, 21:23
  • 954
Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна
  • 08 березня, 21:40
  • 288
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт