Біатлон: Україна виграла бронзу чемпіонату світу в жіночій естафеті

16 березня на Чемпіонаті світу пройшла жіноча естафета. За українську збірну бігли Анастасія Меркушина, Віта та Валентина Семеренки, а також Юлія Джима. Дівчатам вдалося вибороти бронзу!

Чемпіонат світу з біатлону 2019 проходить у шведському Естерсунді. Жіночій збірні України вдалося вибороти бронзові медалі у вельми напруженій боротьбі.

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Перше місце виборола збірна Норвегії (1+8) 1:12:00.1). Другою приїхала команда зі Швеції (0+6) +24.3)!

Українкам вдалося посісти третє місце (0+5) +35.1). Цьому посприяла практично ідеальна стрільба наших дівчат. Зокрема, Анастасія Меркушина проїхала без жодного додаткового патрона. Віті знадобився один додатковий патрон. Юлія Джима закривала одну з мішеней за допомогою двох патронів. Валентина Семеренко теж використала два додаткові патрони. Загалом українки використали 5 додаткові патрони!

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