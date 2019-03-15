Ліга Чемпіонів: жеребкування визначило пари в 1/4 та 1/2 фіналу

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування матчів чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Дізнайтеся, які команди стали суперниками на цих етапах турніру!

У процедурі жеребкування взяли участь 8 команд, що пробилися в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Сіяних команд не було, тож клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.

До вашої уваги результати жеребкування ЛЧ!

Усі пари в 1/4 фіналу Ліги Європи: Аякс Ювентус Ліверпуль Порту Манчестер Сіті Тоттенгем Барселона Манчестер Юнайтед

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 9-10 квітня. Ігри-відповіді – 16-17 квітня.

Tottenham v Man. City

Manchester United v Barcelona

Liverpool v Porto

Ajax v Juventus

Відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбулося жеребкування 1/2 фіналу турніру. За його результатами, переможець пари Тоттенгем – Ман Сіті виходить на переможця пари Аякс – Ювентус, а переможець Барса – МЮ виходить пару Ліверпуль – Порту.

Пари в чвертьфіналі

Перші матчі півфіналу ЛЧ пройдуть 30-го квітня і 1-го травня. Відповіді – 7-8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Мадриді 1 червня. А хто є вашим фаворитом?

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