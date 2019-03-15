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Ліга Чемпіонів: жеребкування визначило пари в 1/4 та 1/2 фіналу

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Жеребкування Ліги Чемпіонів - фото 1
Жеребкування Ліги Чемпіонів

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування матчів чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Дізнайтеся, які команди стали суперниками на цих етапах турніру!

У процедурі жеребкування взяли участь 8 команд, що пробилися в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Сіяних команд не було, тож клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.

До вашої уваги результати жеребкування ЛЧ!

Усі пари в 1/4 фіналу Ліги Європи:
Аякс Ювентус
Ліверпуль Порту
Манчестер Сіті Тоттенгем
Барселона Манчестер Юнайтед

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 9-10 квітня. Ігри-відповіді – 16-17 квітня.

Tottenham v Man. City - фото 314583
Tottenham v Man. City
Manchester United v Barcelona - фото 314584
Manchester United v Barcelona
Liverpool v Porto - фото 314582
Liverpool v Porto
Ajax v Juventus - фото 314585
Ajax v Juventus

Відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбулося жеребкування 1/2 фіналу турніру. За його результатами, переможець пари Тоттенгем – Ман Сіті виходить на переможця пари Аякс – Ювентус, а переможець Барса – МЮ виходить пару Ліверпуль – Порту.

Пари в чвертьфіналі - фото 314586
Пари в чвертьфіналі

Перші матчі півфіналу ЛЧ пройдуть 30-го квітня і 1-го травня. Відповіді – 7-8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Мадриді 1 червня. А хто є вашим фаворитом?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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