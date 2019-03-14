Динамо – Челсі: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019

Київське Динамо зіграло матч-відповідь проти лондонського Челсі. Дізнайтеся результат захопливого матчу: до вашої уваги рахунок гри, відео голів і огляд поєдинку 14 березня!

Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи спробувало взяти реванш у Челсі на НСК Олімпійський за крупну поразку тижневої давності на Стемфорд Брідж. До вашої уваги огляд поєдинку 14 березня!

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На 5-ій хвилині з кутового "Челсі" вдалося відкрити рахунок. Гольову передачу віддав Рубен Лофтус-Чік, а влучний удар на свій рахунок записав Олів'є Жиру!

Відео гола Олів'є Жиру (Челсі):

На 33-ій хвилині за допомогою передачі Маркоса Алонсо Олів'є Жиру зумів оформити дубль у ворота киян. На жаль, у матчі-відповіді захист "Динамо" теж не вирізняється своєю активністю та точною грою!

Відео гола Олів'є Жиру (Челсі):

На 45-ій хвилині Маркос Алонсо забив власний гол у ворота "динамівців". Відтак, він у першому таймі зробив не лише вдалий пас, а й зумів загнати м'яч у ворота суперника.

Відео гола Маркоса Алонсо (Челсі):

Другий тайм розпочинається зі ще одного гола на користь "Челсі". На 59-ій хвилині Олів'є Жиру знову зумів забити у ворота суперника. Успішну передачу йому зробив Вілліан Боржес да Сілва.

Відео гола Олів'є Жиру (Челсі):

На 78-ій хвилині свій шанс використовує ще один футболіст команди "Челсі". Загнати м'яч у ворота киян зумів Хадсон-Одой.

Відео гола Хадсона-Одоя (Челсі):

Матч закінчився з рахунком 0:5 на користь "Челсі". Киянам, на жаль, не вдалося продовжити свою боротьбу у Лізі Європи!

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