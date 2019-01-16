Біатлон у Рупольдингу: коли і де дивитися онлайн 5 етап Кубка світу

Біатлон у розпалі! Уже 17 січня в німецькому Рупольдингу стартує п'ятий етап Кубка світу сезону 2018/19, у якому українські біатлоністи змагатимуться за нагороди в трьох дисциплінах. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн трансляцію гонок!

Після не надто вдалого виступу в Обергофі українські біатлоністи спробують реабілітуватися на змаганнях в Рупольдингу. Спорсмени боротимуться за медалі в спринті, естафеті та мас-старті. Відзначимо, що п'ятий етап Кубка світу повинен був стартувати 16 січня чоловічим спринтом, однак перша гонка була перенесена через негоду.

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Як повідомив президент Федерації біатлону Володимир Бринзак, у жіночій збірній Україні відбудеться зміна в складі. Юлія Журавок повертається на Кубок IBU і на другому німецькому етапі не стартуватиме. Відтак, у команді Андрія Прокуніна стартуватимуть 5 біатлоністок: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко та Анастасія Меркушина.

Натомість чоловіки залишилися вчотирьох. За рішенням тренерського штабу Руслан Ткаленко не потрапив до складу збірної у Рупольдингу. Тож у гонках візьмуть участь Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов і Артем Тищенко.

Розклад, коли дивитися біатлон

17.01.2019 – 12:00 – Спринт, чоловіки

17.01.2019 – 15:30 – Спринт, жінки

18.01.2019 – 15:30 – Естафета, чоловіки

19.01.2019 – 15:30 – Естафета, жінки

20.01.2019 – 13:15 – Мас-старт, чоловіки

20.01.2019 – 15:40 – Мас-старт, жінки

Де дивитися біатлон онлайн

Пряма трансляція усіх гонок у Рупольдингу відбудеться на каналах "UA:Перший" і "Спорт 1". Дивитися змагання онлайн без перерви на рекламу можна буде також на сайті uabiatlon.com.

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