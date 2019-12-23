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Безпілотний DeLorean вразив шаленим дрифтом: ефектне відео

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DeLorean жодного разу не збився з маршруту - фото 1
DeLorean жодного разу не збився з маршруту

Учені зі Стенфордського університету допрацювали проєкт безпілотного автомобіля на базі DeLorean DMC-12. Тепер машина вміє дрифтувати без участі водія – вона проїхала по випробувальному полігону понад один кілометр у керованому заносі, жодного разу не зачепивши конус і не збившись з маршруту.

Сам проєкт не новий – його розробка почалася ще у 2015 році. Група вчених викупила автомобіль у людини, яка використовував його для щоденних поїздок. Назвати проєкт вирішили MARTY на честь одного з головних героїв "Назад в майбутнє" Марті Макфлая.

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Автори спочатку хотіли зробити не просто безпілотник, а саме автомобіль, який зможе дрифтувати без будь-якої участі людини. За задумом, така технологія може допомогти знизити число аварій – в стресовій ситуації навчена техніці екстремального водіння машина буде діяти за алгоритмом і не припуститься помилки, яку потенційно може зробити людина.

Їде автівка завдяки двом електромотором, які вбудовані в задні колеса. Всі елементи управління також замінили з механічних на сучасні електронні і дооснастили автомобіль різними датчиками і сенсорами, завдяки яким працює система автопілота.

У серпні програміст з Нідерландів відтворив DeLorean, яким можна керувати дистанційно з пульта, як оригінальну машину з фільму. Силову установку автор проєкту зберіг, але трохи допрацював рульове управління – встановив електропідсилювач від Opel Corsa. Попри нове обладнання, автомобіль як і раніше може розганятися до 88 миль на годину – по фільму саме така швидкість була необхідна для стрибка у часі.

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Джерело: Motor
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