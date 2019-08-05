Умільці показали справжнісінький DeLorean з дистанційним керуванням

Бйорн Хармс з Нідерландів представив унікальний DeLorean DMC-12 на радіокеруванні. Причому пульт виконаний у тому ж стилі, що і у героя фільму Роберта Земекіса "Назад у майбутнє", дока Емета Брауна: з двома великими тумблерами й екраном у верхньому правому куті.

DMC-12 Хармса укомплектований оригінальним двигуном V6 об'ємом 2,8 літра потужністю 130 кінських сил.

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Однак програмісту довелося доопрацювати рульове управління автомобіля, щоб колеса "слухалися" команди з пульта: для цього він встановив електропідсилювач від Opel Corsa. Попри додаткове обладнання, DeLorean як і раніше здатний розганятися до 142 кілометрів на годину (у фільмі – 88 миль на годину), які за сюжетом "Назад у майбутнє" були необхідні для стрибка в часі.

Пульт Хармса не відрізняється від того, який використовувався в кінострічці – за основу був узятий той же агрегат Futaba FP T7UAF, який був і у фільмі. З метою безпеки голландець оснастив свою версію "червоною кнопкою", при натисканні на яку радіокерований DMC-12 повинен моментально загальмувати.

Нагадаємо, що DeLorean DMC-12 випускався в Північній Ірландії в період з 1981 по 1983 роки. Дводверка здатна розганятися з місця до ста кілометрів на годину за 10,5 секунди, а її максимальна швидкість сягає позначки у 177 кілометрів на годину. Всього було випущено трохи більше, ніж 8,5 тисячі DeLorean.

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