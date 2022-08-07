Експерти назвали ознаки сексуальної несумісності з партнером: 18+

Якщо у вас з другою половинкою різні бажання і в стосунках є інтимна напруга, то ви можете бути сексуально несумісними. Ось червоні прапорці, на які варто звернути увагу.

Якщо ви перебуваєте у стосунках, де сперечаєтесь щодо сексу або почуваєтесь невдоволеними, то це вказує на інтимну несумісність. Звісно ж, навіть люди з різним лібідо можуть ідеально поєднуватись у ліжку, якщо зважати на вподобання один одного, передає Daily Star.

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Тому експерти з секс-шопу Pulse & Cocktails розповіли про ознаки сексуальної несумісності. Простіше кажучи, щоб бути з кимось сумісним, варто щонайменше добре спілкуватись з цією людиною та насолоджуватись її компанію. Коли ж йдеться про інтимну сумісність, то це не просто однакові вподобання у ліжку.

Звісно ж, у списку є й інші речі, серед яких почуття гумору чи фізичний потяг. Але у міцних сексуальних стосунках варто враховувати й такі аспекти, як індивідуальні базові цінності, потреби та бажання.

Коли фізична сумісність піддається сумніву, то це викликає непевність і в інших деталях стосунків. Якщо ви запитували себе "Чи справді ця людина мене приваблює? Чи справді це нормально для нас?", то не все втрачено.

Експерти вважають, що над сумісністю можна працювати. Звісно ж, потрібні зусилля обох сторін.

Є кілька речей, які допоможуть відновити стосунки, і на першому місці стоїть спілкування. Після інтиму не зайвим буде обдумати та обговорити, що сподобалось, а чого краще уникати. Відкритість справді важлива.

Фізичний потяг можна підсилити і пошуком нових сексуальних пригод, з якими допоможуть іграшки та підсилювати.

Які ознаки сексуальної сумісності:

Ви почуваєтесь впевнено та у безпеці у стосунках;

Ви можете відверто говорити про свої уподобання та бажання;

Ви почуваєтесь добре у своєму тілі (фізично та емоційно).

Які ознаки сексуальної несумісності:

Ви відчуваєте, що ваші основні потреби не задовільняють;

Вам неприємно розв'язувати цю проблему;

Ви відчуваєте, що партнер егоїстичний у ліжку;

Ваші лібідо різні.

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