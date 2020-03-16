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Карантин Коронавірус

Безлюдні канали у Венеції стали дуже чистими: фотофакт

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Венеція - фото 1
Венеція / smartradio

Відсутність туристів через епідемію коронавірусу позитивно позначилася на чистоті венеціанських каналів. Дивіться відео!

Водні канали Венеції стали дуже чистими через припинення масового руху по них.

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Через пандемію коронавірусу у Венеції призупинився наплив туристів. Це закономірно вплинуло на чистоту каналів. Місцеві жителі кажуть, що води каналів стали чистішими, а не як колись. Жителі Венеції публікують у соцмережах відео і фото, на яких видно, що вода каналів достатньо прозора.

Безлюдні канали у Венеції стали дуже чистими: фотофакт - фото 392501

Безлюдні канали у Венеції стали дуже чистими: фотофакт - фото 392502

Безлюдні канали у Венеції стали дуже чистими: фотофакт - фото 392503

Безлюдні канали у Венеції стали дуже чистими: фотофакт - фото 392504

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Джерело: smartradio
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