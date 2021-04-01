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Кайлі Дженнер приміряла комбінезон, який не залишив місця для фантазії

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Популярна американська модель Кайлі Дженнер розбурхала мережу спокусливими фотографіями. А ще зірка зробила нову стрижку.

Одна з учасниць реаліті-шоу Сімейство Кардашян Кайлі Дженнер оприлюднила серію пікантних знімків в Instagram.

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Кайлі з'явилася в облягаючому вбранні. На ній еластичний комбінезон чорного кольору з яскравим фантастичним принтом. Наряд підкреслює пишні форми дівчини. Образ доповнений шикарним вечірнім макіяжем і блискучим перстнем на вказівному пальці лівої руки.

"З іншої планети. До Місяця і назад", – підписала модель свої нові фото. Також на Дженнер були блискучі туфлі перламутрового кольору з гострим носком на високій шпильці. Зірка позує вдома у вітальні з приглушеним світлом. Гортайте галереї:

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