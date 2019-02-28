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Беверлі-Гіллз, 90210: перші подробиці продовження культового серіалу 90-х

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Улюблений серіал дитинства "Беверлі-Гіллз 90210" - фото 1
Улюблений серіал дитинства "Беверлі-Гіллз 90210"

У Голлівуді готують відродження серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" з тими самими акторами. При цьому зірки гратимуть не своїх персонажів, а – самих себе! Дивіться перший тизер!

Всі ми пам'ятаємо саундтрек до культового серіалу 90-х, під який ми вперше закохувалися та розчаровувалися в любові. Тому коли в кінці грудня минулого року оголосили про зйомки продовження "Беверлі-Хіллз, 90210" з тими ж акторами, це було одним з найкращих подарунків до Нового року.

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Уже відомо, що канал Fox замовив шість епізодів перезапуску, які будуть називатися "90210". Сценарій шоу напишуть Майк Кесслер і Кріс Альбергіні, які працювали над ремейком серіалу, який виходив на каналі The CW з 2008 по 2013 рік. При цьому планується не реаліті-шоу і не проект спогадів: історія буде вигаданою, але будуватися вона буде навколо особистостей самих акторів.

Перший тизер продовження "90210":

Що стосується акторів, які візьмуть участь в проекті, то зібрати повний каст оригіналу, звичайно, не вдалося. Цього разу на екрані точно з'являться:

  • Джейсон Прістлі (Брендон)
  • Дженні Гарт (Келлі)
  • Ян Зірінг (Стів)
  • Габрієль Картеріс (Андреа),
  • Браян Остін Грін (Девід)
  • Торі Спеллінг (Донна)

Чекаємо продовження серіалу "Беверлі-Гіллз" з нетерпінням!

Актори Беверлі-Гіллз - фото 310661
Актори Беверлі-Гіллз / REX

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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