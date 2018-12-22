Беверлі-Хіллз 90210 повернеться на телеекрани з легендарними акторами

Легендарний серіал перезапустять з тими ж акторами / CBS.

Канал CBS працює над перезапуском одного з головних підліткових серіалів 90-х – "Беверлі-Хіллз, 90210".

Відомо, що в новому проекті зіграють актори з оригінального складу.

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Зокрема, йдеться про те, що у перезапуску з'являться Дженні Гарт, Торі Спеллінг, Джейсон Прістлі, Ян Зірінг, Брайан Остін Грін і Габріель Картеріс.

Над новим "Беверлі-Хіллз" будуть працювати Майк Чесслер і Кріс Альбергіні, які райніше займалися перезапуском 90210 на каналі CW.

Серіал Беверлі-Хіллз 90210 перезапустить канал CBS / popsugar

Чутки про те, що CBS планує перезапустити "Беверлі-Хіллз" з'явилися давно. Ще в березні актриса Торі Спеллінг згадувала про майбутній римейк, і писала в Instagram про те, що вони з Дженні Гарт працюють разом над проектом, пов'язаним з 90210.

Нагадаємо, оригінальний серіал "Беверлі-Хіллз" виходив з 1990 по 2000 рік на каналі Fox. Над його створенням працювали Даррен Стар і Аарон Спеллінг. Це був один з найпопулярніших молодіжних серіалів, що оповідає про життя золотої молоді у багатому лос-анджелеському районі.

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