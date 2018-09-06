Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років: фото тоді і зараз

Серіал Беверлі-Гіллз – найпопулярніша молодіжна сага 1990-х, яка заклала основи підліткових серіалів. Як змінилися актори, які виконали головні ролі в Беверлі-Гіллз.

Беверлі-Гіллз дебютував на телеекранах в 1990 році. Цей американський молодіжний телесеріал, мабуть, один з найбільш культових проектів, що виходили в 90-і роки.

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Торі Спеллінг – Донна Мартин

Критики називали Торі найбільш бездарною актрисою серіалу. Але Торі протрималася в проекті всі сезони, оскільки вона – дочка продюсера Беверлі-Гіллз :) Після ролі Донни актриса знялася в таких молодіжних фільмах, як "Крик" і "Дуже страшне кіно-2", а в 2002 році вирішила спробувати себе в якості драматичної актриси. Втім, роль Донни так і залишилася її найбільш значущим кар'єрним досягненням.

Торі Спеллінг

Габріель Картеріс – Андреа Цукерман

Мабуть, найбільш спокійне життя після шоу дісталася Габріель Картеріс. Як і її героїня – скромна Андреа – актриса уникла гучних скандалів і низки романів.

Габріель Картеріс

Джейсон Прістлі – Брендон Уолш

Найбільш позитивний персонаж і ідейний лідер серед всіх героїв серіалу, Брендон Уолш – образ, який став головним творчим досягненням в кар'єрі Джейсона Прістлі. Через три роки, під час участі в гонках, Прістлі на швидкості 290 км/год в'їхав в стіну і зламав хребет. Прогнози були найгірші, але актор вижив і одужав. Покінчити з небезпечним хобі Джейсона змусила дружина – візажістка Наомі Лоуд. Сьогодні 49-річний актор щасливий у шлюбі, виховує двох дітей.

Джейсон Прістлі

Дженні Гарт – Келлі Тейлор

Багато хто здивується, але в послужному списку миловидної блондинки більше 28 різнопланових ролей, в тому числі в таких популярних серіалах, як "Район Мелроуз" і "Американський папаша". Також Дженні Гарт не раз виступала в ролі продюсера і моделі для модного глянцю. Акторська кар'єра Дженні Гарт не склалася. Зате у блондинки чудова сім'я. У 2001 році вона вийшла заміж за актора Пітера Фачінеллі (відомий за модною сагою "Сутінки").

Дженні Гарт

Люк Перрі – Ділан Маккей

Цьому актору так і не вдалося стрибнути вище своєї голови – участь у другосортних фільмах і прохідних серіалах, на жаль, не дозволили голлівудському красеню повторити успіх. Сьогодні найближчі створення 51-річного Люка – собаки породи боксер. Заробляє актор зйомками в телепроектах і продажем через інтернет фотографій з власним автографом – за ціною 40 доларів за штучку.

Люк Перрі

Шеннен Доерті – Бренда Уолш

Непростий характер і завищені вимоги (актрисі єдиній виплачували по $17 тис. за епізод) зробили свою справу – актриса протрималася в телесеріалі до 4 сезони, після чого її героїню Бренду "відправили вчитися" в Англію. Сама Доерті останнім часом воліє суспільству коней. 47-річна актриса живе на ранчо, приділяючи багато часу верховій їзді і догляду за конями.

Шеннен Доерті

Іан Зірінг – Стів Сандерс

Піти від однієї ролі, як і його колегам, Іану не вдалося. Хоча артист і робив спроби: брав участь у "Танцях з зірками", знявся в декількох незалежних фільмах і попрацював на ТБ (в серіалах "Район Мелроуз", "C.S.I.: Місце злочину Нью-Йорк", "Щасливо розведені").

Іан Зірінг

Тіффані Ембер Тіссен – Велері Мелоун

У 2005-му зірка вийшла заміж за актора Бреді Сміта (його можна побачити в серіалі "CSI: Місце злочину Майамі"), з яким щаслива і нині. Останні роки Тіффані керує власною компанією "Tit 4 Tat Productions", яка знімає короткометражки.

Тіффані Ембер Тіссен

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