Бетмен і Джулія Робертс отримають зірки на "Алеї слави" в Голлівуді

Бетмен заслужив на свою зірку на "Алеї слави"

Бетмен, актриса Джулія Робертс і режисер Спайк Лі отримають власні зірки на "Алеї слави" у Голлівуді. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на відбірковий комітет Голлівудської торговельної палати.

Також на "Алеї слави" з'являться зірки володаря "Оскара" Махершалі Алі ("Зелена книга"), Кріса Хемсворта ( "Люди в чорному: Інтернешнл") і Октавії Спенсер ("Форма води"). Серед музикантів, чиї імена вшанують зірками, є 50 Cent, Аліша Кіз, Біллі Айдол і інші.

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До слова, цьогоріч Бетмен відзначає 80-річчя. Поява його зірки в Голлівуді – частина цього масштабного святкування. Всього відбірковий комітет оголосив 35 артистів, у яких у 2020 році з'являться особисті зірки на "Алеї слави".

Нагадаємо, новим Бетменом стане актор Роберт Паттінсон. Передбачається, що черговий фільм про супергероя вийде на екрани 25 червня 2021 року.

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