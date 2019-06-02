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Офіційно: Роберт Паттінсон стане новим Бетменом

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Роберт Паттінсон таки зіграє Бетмена - фото 1
Роберт Паттінсон таки зіграє Бетмена / gettyimages

Актор Роберт Паттінсон, котрого більшість знає завдяки головній ролі у сазі "Сутінки", нарешті завершив перемовини зі студією Warner Bros. Тепер офіційно стало відомо, що саме він зіграє нового Бетмена.

Відомо, що Паттінсон змагався за роль Темного Лицаря з Армі Хаммером, Ніколасом Холтом і Аароном Тейлор-Джонсоном.

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Режисером нової стрічки "Бетмен" стане Метт Рівз. А сам фільм буде зосереджений на пригодах молодого Бетмена. Саме тому режисеру знадобився новий виконавець головної ролі замість Бена Аффлека, котрий покинув франшизу в січні 2019 року. Причому, не в останню чергу через зловживання спиртними напоями.

Офіційна дата початку зйомок поки не повідомляється, але вже відомо, що на великі екрани картина вийде 25 червня 2021 року.

Нагадаємо, що після своєї зіркової ролі вампіра Едварда Каллена у "Сутінках", британський актор знявся у багатьох цікавих фільмах. У травні в Каннах відбулася прем'єра хоррору "Маяк" Роберта Еггерса, в якому Паттінсон зіграв разом Віллемом Дефо.

А це відео просто зробить ваш день:

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Джерело: Variety
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