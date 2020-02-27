Bentley зробить другий за 90 років двомісний автомобіль

Компанія Bentley опублікувала знімок салону унікальної моделі Bacalar – другого двомісного автомобіля бренду з 1930 року (після гоночного Speed ​​Six). Дизайн новинки розробило кузовне ательє Mulliner.

Подробиць про автомобіль поки мало – відомо лише те, що в основу ляже шасі Continental GT. Судячи з фотографії, Bacalar отримає салон у чорно-сірому кольорі з яскравими жовтими акцентами на дверних панелях і кріслах. У комплекті з новинкою йдуть дві дорожні валізи з жовтими елементами. Вони виконані з тих же екологічно чистих матеріалів, які застосовуються в обробці інтер'єру.

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У самій компанії Bacalar називають "найбільш вражаючим Gran Turismo від Bentley". Автомобіль створювався з посиланням на концепт EXP 100 GT – електричне купе, представлене влітку 2019 року.

Колекційний гранд-турер Bacalar стане найдорожчою моделлю у лінійці Bentley. За попередніми оцінками, її випустять тиражем 12 примірників, кожен з яких буде коштує приблизно 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Шоу-кар EXP 100 GT отримав низку стилістичних особливостей, серед яких круглі фари, розташовані близько одна до одної, і двері, що відчиняються вгору. Концепт пофарбували у спеціальний колір, основним пігментом для якого послужило рисове лушпиння. У салоні застосовуються натуральні матеріали: шпон дуба з вкрапленням міді, органічна тканина, створена з побічних продуктів виноробства, і кварцовий камінь Камбрія.

У рух EXP 100 GT призводить силова установка, що складається з чотирьох електромоторів. Вона забезпечує шоу-кару розгін з місця до 97 кілометрів на годину за 2,5 секунди і максимальну швидкість 300 кілометрів на годину. Заявлений запас ходу складає 700 кілометрів. На підзарядку до 80 відсотків йде близько 15 хвилин.

Що ж стосується Bentley Bacalar, то його прем'єра відбудеться 3 березня на Женевському автосалоні.

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