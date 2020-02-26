Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Євробачення

Переглянути всі "Форсажі", щоб заробити 900 доларів: Honda запустила крутий конкурс

  • 32
Фанат "Форсажу" не лише перегляне всі частини, а й заробить грошенят - фото 1
Фанат "Форсажу" не лише перегляне всі частини, а й заробить грошенят

Дилер Honda з Нью-Йорка вирішив провести незвичайний конкурс: він запропонував подивитися поспіль всі дев'ять частин "Форсажу", включаючи спін-офф "Хоббс і Шоу", і заплатити за це 900 доларів. Звичайно ж, не обійшлося без додаткових умов.

Для участі потрібно подати заявку на участь через форму на сайті дилера. В анкеті потрібно написати, чому ви любите автомобілі, а також пояснити, чому саме вас повинні вибрати. Після цього дилер вручну перегляне кожну заявку і вибере переможця.

І ще: Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати

Йому потрібно буде подивитися всі дев'ять фільмів поспіль рівно за тиждень до виходу дев'ятої частини "Форсажу" в прокат – в США реліз запланований на 22 травня. За підсумками кожного фільму переможцю потрібно буде заповнювати певний документ.

За це дилер вручить переможцю 900 доларів, подарункове видання з усіх восьми фільмів оригінальної історії, подарункову карту на 50 доларів, яку можна обміняти на квиток на новий "Форсаж", і невеликим бокс з закусками, щоб взяти його з собою до кінотеатру.

Перший офіційний трейлер нової частини франшизи опублікували на початку лютого. В останній частині "Форсажу" режисер знову збере героїв, вже знайомих з попередніх фільмів, щоб битися з новим лиходієм – цього разу його роль виконає рідний брат головного героя Домініка Торетто (Він Дізель).

Світова прем'єра дев'ятої частини спочатку повинна була відбутися ще навесні 2019 року, однак її перенесли на рік. У підсумку в прокат фільм вийде 20 травня 2020 року. На українських екранах фільм з'явиться на день пізніше, 21 травня.

Читайте також: Жінки частіше зляться за кермом, ніж чоловіки: цікаве дослідження

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
  • 24 лютого, 11:00
  • 620
Як коронавірус впливає на моду: захисні маски для обличчя стали стильним трендом
  • 23 лютого, 16:50
  • 387
Дівчина тижня: розкута екзотична модель Ія Дульсінея, яка показує себе у всій красі (18+)
  • 23 лютого, 19:25
  • 1205
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто