Переглянути всі "Форсажі", щоб заробити 900 доларів: Honda запустила крутий конкурс

Дилер Honda з Нью-Йорка вирішив провести незвичайний конкурс: він запропонував подивитися поспіль всі дев'ять частин "Форсажу", включаючи спін-офф "Хоббс і Шоу", і заплатити за це 900 доларів. Звичайно ж, не обійшлося без додаткових умов.

Для участі потрібно подати заявку на участь через форму на сайті дилера. В анкеті потрібно написати, чому ви любите автомобілі, а також пояснити, чому саме вас повинні вибрати. Після цього дилер вручну перегляне кожну заявку і вибере переможця.

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Йому потрібно буде подивитися всі дев'ять фільмів поспіль рівно за тиждень до виходу дев'ятої частини "Форсажу" в прокат – в США реліз запланований на 22 травня. За підсумками кожного фільму переможцю потрібно буде заповнювати певний документ.

За це дилер вручить переможцю 900 доларів, подарункове видання з усіх восьми фільмів оригінальної історії, подарункову карту на 50 доларів, яку можна обміняти на квиток на новий "Форсаж", і невеликим бокс з закусками, щоб взяти його з собою до кінотеатру.

Перший офіційний трейлер нової частини франшизи опублікували на початку лютого. В останній частині "Форсажу" режисер знову збере героїв, вже знайомих з попередніх фільмів, щоб битися з новим лиходієм – цього разу його роль виконає рідний брат головного героя Домініка Торетто (Він Дізель).

Світова прем'єра дев'ятої частини спочатку повинна була відбутися ще навесні 2019 року, однак її перенесли на рік. У підсумку в прокат фільм вийде 20 травня 2020 року. На українських екранах фільм з'явиться на день пізніше, 21 травня.

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