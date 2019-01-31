Стало відомо, чи буде Бен Аффлек грати Бетмена

Голлівудський актор Бен Аффлек, котрий зіграв Бетмена, більше не буде грати супергероя у масці. Зазначимо, що нова картина має вийти на великі екрани через кілька років.

Новий фільм про Бетмена, який прихильники побачать 25 червня 2021 року, буде зосереджений на юних роках Брюса Вейна. Режисером картини стане Метт Рівз, відомий за фільмами "Планета мавп" і "Монстр". Хто ж зіграє молодого Бетмена поки не повідомляється.

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Аффлек прокоментував новину у своєму Twitter:

Не терпиться побачити "Бетмена" в баченні Метта Рівза.

Підтверджувати або спростовувати свій відхід він не став, але шанувальниками це було сприйнято як прощання: у коментарях актора дякують за роботу та бажають успіхів у нових проектах.

У новому фільмі будуть розповідати про життя юного Бетмена

Спочатку режисером нового фільму про Бетмена мав був стати сам Бен Аффлек, який написав сценарій у співавторстві зі сценаристом DC Джоффом Джонсом. Чутки про те, що актор покине проект, з'явилися ще у серпні минулого року. Повідомлялося, що студії занадто дорого обходяться його проблеми з алкогольною залежністю.

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