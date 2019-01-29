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Як Кіану Рівз тренувався для "Джона Віка 3": ефектне відео

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Як Кіану Рівз володіє зброєю - фото 1
Як Кіану Рівз володіє зброєю / GeekTyrant

Відео з голлівудським актором Кіану Рівзом, який практикується у стрільбі, підкорило мережу. З ним краще не жартувати!

На платформі Reddit користувач з ніком unknown_human поділився записом тренувань відомого актора Кіану Рівза перед зйомками третьої частини стрічки "Джон Вік". За короткий час ролик став вірусним та опинився у трендах. За лічені години відео побачили понад 50 тисяч осіб, а прокоментували ще майже тисячу користувачів. Як відзначили прихильники, Кіану настільки круто володіє вогнепальною зброєю, що це просто вражає.

І ще: Меган Маркл відверто зізналася, що була ізгоєм

Keanu Reeves training for John Wick 3 from r/BeAmazed

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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