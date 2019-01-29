Як Кіану Рівз тренувався для "Джона Віка 3": ефектне відео

Відео з голлівудським актором Кіану Рівзом, який практикується у стрільбі, підкорило мережу. З ним краще не жартувати!

На платформі Reddit користувач з ніком unknown_human поділився записом тренувань відомого актора Кіану Рівза перед зйомками третьої частини стрічки "Джон Вік". За короткий час ролик став вірусним та опинився у трендах. За лічені години відео побачили понад 50 тисяч осіб, а прокоментували ще майже тисячу користувачів. Як відзначили прихильники, Кіану настільки круто володіє вогнепальною зброєю, що це просто вражає.

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