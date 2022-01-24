Белла Хадід розповіла, чому відмовилася від алкоголю

Белла Хадід розповіла, що у неї була залежність від алкоголю

Белла Хадід відмовилася від алкоголю 6 місяців тому. А все тому, що супермодель відчувала, що більше не може контролювати себе.

Про це Белла Хадід розповіла в інтерв'ю InStyle з нагоди запуску її бренду безалкогольних напоїв Kin Euphorics.

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"Я насправді пила дуже багато. Мені подобався алкоголь, але дійшло до того, що я почала скасовувати вечірки з друзями, бо розуміла, що не зможу контролювати себе", – розповіла Белла.

Модель додала, що впоратися із залежністю їй допоміг фахівець. Дівчина зізналася, що їй стало значно важче підіймати келих після того, як лікар на прикладі її знімків показав вплив алкоголю на мозок. Він же консультував її при створенні напоїв Kin Euphorics, що володіють заспокійливим ефектом. Белла запевняє, що саме вони допомогли їй упоратися з тривожністю та вигорянням.

"Я більше не відчуваю потреби в алкоголі, тому що знаю, як почуватимуся о третій ночі, коли прокинуся в стані тривоги та почну згадувати, що я сказала комусь п'ять років тому після закінчення старшої школи. По суті, алкоголь не приносить нічого, крім болю та стресу, а задоволення від нього швидкоплинне", – наголосила модель.

Слова моделі підтверджують факти. Якось її заарештували за водіння у нетверезому стані та призначили 25 годин виправних робіт та 20 годин на зборах анонімних алкоголіків.

Раніше Белла Хадід дала інтерв'ю The Wall Street Journal. У ньому вона розповіла про проблеми із психічним здоров'ям.

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