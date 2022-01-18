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"Не могла публікувати гарні фото": Белла Хадід відверто розповіла про соцмережі

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Белла Хадід зізналася, що відчуває тривожність - фото 1
Белла Хадід зізналася, що відчуває тривожність

У новому інтерв'ю WSJ Белла Хадід розповіла про те, що протягом двох років відчуває тривожність. Це відбувається щоразу, коли супермодель зустрічається з папарацці на вулиці.

Белла Хадід також пояснила, що більше не могла вдавати, ніби в неї все добре. Що ще вона розповіла в інтерв'ю – читайте далі.

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Попри те, що в інстаграмі все виглядає красиво, зрештою, ми всі зроблені з однієї тканини. Я відчувала, що для мене краще сказати правду. Якоїсь миті я просто більше не могла публікувати красиві фотографії, – заявила Хадід.

За словами Белли, її психологічний стан став помітно кращим, але все одно далекий від ідеалу. Модель розповіла, що вона не має персонального стиліста і часом вона не може змусити себе навіть вийти з дому.

Белла вважає, що насамперед варто жити для себе й орієнтуватися на свої потреби та бажання. Саме це вона намагатиметься донести своїм підписникам, бо розуміє, що з подібною проблемою стикається кожен другий.

Раніше модель знялася у новій кампанії Victoria's Secret до Дня святого Валентина. Белла приміряла спідню білизну в рожевих і червоних відтінках.

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