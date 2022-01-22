Заплакана Адель оголосила про перенесення концертів у Лас-Вегасі

Британська співачка Адель за день до початку серії концертів у Лас-Вегасі оголосила про перенесення виступів у своєму інстаграмі. Основні причини – проблеми з логістикою та коронавірус.

Ролик Адель за добу переглянули понад 12 мільйонів разів. Прихильники співачки висловили підтримку зірці та заявили, що чекатимуть на нові дати виступів.

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"Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Ми зробили абсолютно все можливе, щоб встигнути та зробити його досить добрим, але затримки доставок та коронавірус усе зруйнували. Половина моєї команди захворіла на коронавірус, було неможливо закінчити шоу", – зі сльозами на очах розповіла співачка.

За словами Адель, вона не спала 30 годин, намагаючись вирішити проблему, але у неї просто "не вистачило часу".

"Вибачте, що повідомляю в останню хвилину. Я так засмучена, мені дуже соромно і мені дуже шкода", – додала співачка.

Наразі організатори працюють над перенесенням дат. У підписі до публікації Адель пообіцяла дати більше інформації згодом.

Перший із 24 концертів Адель Weekends With Adele у театрі The Colosseum у Лас-Вегасі мав відбутися 21 січня. Останній виступ планувалося провести у середині квітня.

Це були б перші живі концерти співачки за п'ять років, зазначає BBC. Крім них на підтримку альбому "30", що вийшов у листопаді, Адель планувала влітку дати два концерти в лондонському Гайд-парку.

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