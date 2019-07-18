Сексуальна модель оголила сідниці на камеру

Модель Белла Хадід знялася у ніжній пляжній фотосесії, доповнивши свій образ боді, який повністю оголяє сідниці.

Відома супермодель і ангел Victoria's Secret Белла Хадід оголила сідниці у неймовірній фотосесії.

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Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Модель позувала на пляжі в напівпрозорому чорному боді з довгими рукавами. Низ вбрання виконаний у вигляді бікіні, тому сідниці Хадід повністю оголені.

Щоб підкреслити цей факт, зірка знялася в півоберту, поклавши долоні під сідниці. Образ модель на чорно-білих фото доповнив крислатий смугастий капелюх.

А днями Белла опублікувала серію знімків, на яких зображена в ефектному ретро-образі. Шанувальники у захваті!

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